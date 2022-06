Stadio, via libera dalla giunta alla concessione d'uso al Benevento Calcio L'esecutivo guidato dal sindaco Mastella ha deliberato l'affidamento per un anno

Stadio e antistadio, arriva il via libera dell'esecutivo all'affidamento della concessione d'uso al Benevento Calcio. La comunicazione arriva direttamente da Palazzo Mosti: "La Giunta comunale, presieduta questa mattina dal sindaco Clemente Mastella - si legge nella nota del comune - ha deliberato l’affidamento della concessione d’uso per un anno dello Stadio Ciro Vigorito e dell’adiacente Antistadio Carmelo Imbriani, così come richiesto con nota numero 56637 del 30 maggio 20022 dalla società Benevento Calcio Srl, al fine di consentire alla stessa di iscriversi e partecipare al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2022/20223".