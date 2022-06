Benevento, tifosi in attesa degli abbonamenti: i numeri delle ultime campagne Ci saranno prezzi bassi per avere un numero elevato di sottoscrizioni

Sono ormai trascorsi tre anni dall'ultima campagna abbonamenti lanciata dal Benevento Calcio, risalente all'estate del 2019. La pandemia ha poi costretto la società a dover accantonare il programma di fidelizzazione, facendo a meno di uno strumento che consente di facilitare un numero maggiore di tifosi allo stadio. Fortutanamente il Covid ha allentato la sua morsa, con gli stadi che sono tornati ad aprirsi nel pieno della capienza. Tra le sorprese annunciate da Vigorito c'è stata quella di voler dare vita a una campagna abbonamenti alla portata di tutte le tasche. Si prevedono prezzi bassi e diversi pacchetti, con l'unico obiettivo di respirare allo stadio quella partecipazione che negli ultimi tempi è mancata.

Da dove si ripartirà? Eliminate le ultime due stagioni, il Benevento aveva fatto registrare dei numeri molto interessanti di sottoscrizioni. Nel primo anno di serie B, stagione 2016/2017, si contavano 4742 emissioni. Il dato è migliorato con l'esordio in serie A, raggiungendo quota 7763. Il record societario è della 2018/2019, successiva alla retrocessione, con ben 8438 abbonati. L'ultima campagna è stata promossa, come detto, nel campionato 2019/2020 con 7805 sottoscrizioni.

Si aspetta un numero cospicuo anche questa volta, con molti tifosi che attraverso i social hanno già dimostrato di voler subito far propria la tessera per la prossima stagione calcistica. Il rientro di Vigorito e l'annuncio di costi contenuti hanno rilanciato gli entusiasmi e la voglia di tornare subito allo stadio, con i sostenitori che adesso saranno chiamati a fare la propria parte per stare al fianco dei colori giallorossi.