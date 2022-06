Benevento, il 13 giugno comincia la campagna abbonamenti: scopri i prezzi Prevista la prelazione per i vecchi abbonati fino al 30 giugno

Il Benevento Calcio comunica che dal prossimo 13 giugno 2022 (ore 10.00) partirà la Campagna Abbonamenti #INSIEME per la stagione calcistica 2022/23.

Il club giallorosso ha deciso di confermare le agevolazioni per i residenti in provincia di Benevento, per le “Donne”, “Under 18”, “Over 65”.

Di seguito i prezzi:

SETTORE INTERO UNDER18 DONNA OVER65 PROVINCIA

CURVA SUD 80€ 64€ 64€ 64€ 64€

CURVA NORD 80€ 64€ 64€ 64€ 64€

DISTINTI 100€ 80€ 80€ 80€ 80€

TRIBUNA INFERIORE 110€ 88€ 88€ 88€ 88€

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 110€ 88€ 88€ 88€ 88€

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 200€ 160€ 160€ 160€ 160€

TRIBUNA CENTRALE 300€ 210€ 210€ 210€ 210€

* Al prezzo degli abbonamenti va aggiunto il diritto di prevendita pari a € 3.00.

In seguito ai lavori di rimozione di parte della copertura del settore Tribuna, il Benevento Calcio comunica che i posti senza adeguato riparo, resteranno chiusi durante la vendita degli abbonamenti e saranno resi disponibili durante gli eventi.

Di seguito i dettagli relativi alla fase di vendita :

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI – LUNEDI’ 13 GIUGNO AL 30 GIUGNO



Dal 13 giugno 2022 al 30 giugno (23.59) i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto all'interno dello Stadio "Ciro Vigorito".

VENDITA LIBERA – DAL 1 LUGLIO AL 12 AGOSTO

Dal 01 luglio 2022 (ore 10.00) al 12 Agosto (ore 23.59) partirà la vendita libera per tutti i tifosi giallorossi.

DOVE ABBONARSI

Gli interessati potranno sottoscrivere gli abbonamenti presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket, online e presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

PROCEDURA DI EMISSIONE

I titoli di accesso al “Ciro Vigorito” saranno emessi secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO)

L'abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità.

Al momento della sottoscrizione sarà lasciato un tagliando segnaposto cartaceo come ricevuta dell'avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all'interno dello stadio “Ciro Vigorito”.

ABBONAMENTO CARTACEO

L'abbonamento cartaceo è sottoscrivibile presentando un documento d'identità valido in originale e sarà inviato a mezzo mail o stampato contestualmente alla sottoscrizione.



ACQUISTO ON-LINE FASE LIBERA

I tifosi potranno acquistare il titolo anche seguendo la procedura on-line collegandosi al sito sport.ticketone.it.

ACQUISTO ON-LINE FASE DI PRELAZIONE

Per le tessere in corso di validità bisognerà lnserire il numero della supporter card ed il proprio codice personale. Per coloro i quali che, invece, sono in possesso di una tessera scaduta, dovranno inserire i dati della tessera acquistata ex novo.

Il sistema in automatico provvederà allo spostamento della prelazione della vecchia alla nuova tessera.

DOCUMENTI NECESSARI

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere muniti di valido documento di riconoscimento, codice fiscale e Supporter Card/ Fidelity Card in corso di validità. La fidelity card potrà essere rinnovata tramite:



https://sport.ticketone.it/event/it/45473/90600703/fidelity-benevento-calcio.

Si ricorda che l’abbonamento è strettamente personale.



La sottoscrizione potrà essere richiesta anche da terzi autorizzati previa esibizione di delega e documento di riconoscimento del delegante.

L’abbonamento è valido per n. 18 gare casalinghe.

Scarica di seguito il modulo per la sottoscrizione dell'abbonamento