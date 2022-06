8 giugno 2017, Benevento in serie A: l'omaggio della Lega B Il ricordo della promozione giunta esattamente cinque anni fa

Esattamente cinque anni fa il Benevento festeggiava la sua prima promozione in serie A, ottenuta al termine della finale play off vinta col Carpi. Quello della compagine di Baroni si rivelò un finale di stagione in crescendo, con gli spareggi vissuti da protagonisti grazie ai successi contro Spezia, Perugia e la stessa formazione emiliana. Un evento indelebile per l'ambiente sannita, tant'è che da questa mattina molti tifosi hanno ricordato la storica vittoria e il famoso gol di Puscas realizzato nella finalissima del Vigorito. A rendere omaggio alla Strega è stata anche la Lega B con un post apparso sui canali social:

In quella storica serata il Benevento Calcio ottiene la prima promozione in Lega Serie A al termine della stagione d'esordio in #SerieBKT. Per la prima volta in Italia una squadra fa il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A ottenendo la doppia promozione al primo anno di #SerieBKT. Curiosità: Amato Ciciretti fu il primo giocatore della storia della Strega a segnare un gol in #SerieBKT e, nella stagione successiva, segnò anche il primo gol della storia del Benevento in Serie A.