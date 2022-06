Lapadula fa impazzire il Perù: ora c'è anche un libro sulla sua vita Si chiama: “Mi historia, mis goles, mi sangre”, sarà in librería dal 19 luglio

Tutti pazzi per Lapadula. Lo abbiamo scritto tante volte, ma una volta di più diciamo che il Perù è letteralmente ai piedi dell'attaccante del Benevento. Ora c'è anche un libro che racconta le sue gesta: “Mi historia, mis goles, mi sangre”, che tradotto sta per “la mia storia, i miei obiettivi, il mio sangue”. Il libro è stato stampato dal “Gruppo editoriale Penguin Random House” in Perù. Viene presentato come l'autobiografia del giocatore del momento e si può partecipare al sorteggio per essere uno dei 400 vincitori che lo incontreranno. I vincitori riceveranno un poster gigante che l'attaccante della squadra peruviana firmerà di persona: la presentazione è prevista il 25 giugno presso il Centro Commerciale Plaza Norte di Lima. Il libro sarà nelle librerie dal 19 luglio. Un attestato di grande stima nei confronti dell'italo-peruviano, ma anche l'auspicio che possa essere il viatico migliore verso la partecipazione del Perù ai Mondiali del Qatar. Come è noto, è fissato per lunedì prossimo 13 giugno, lo spareggio a Doha contro l'Australia. Se i sudamericani vincessero sarebbero di diritto alla competizione mondiale e Gianluca Lapadula saebbe l'unico “italiano” (in fondo è nato a Torino ed ha origini chiaramente pugliesi) a parteciparvi.