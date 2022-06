L'ASD Castelpoto vicina al Benevento Calcio: il gesto della società sannita Il dirigente Muccio: "Il nostro è un segno d'affetto"

L'Asd Castelpoto, compagine militante nel campionato di Promozione, ha deciso di esprimere la propria vicinanza al Benevento Calcio attraverso un gesto ammirevole. La società del presidente Stefano Muccio, d'accordo con la giunta comunale presieduta dal sindaco Vito Fusco, ha deciso di acquistare le divise da gioco del sodalizio giallorosso per utilizzarle nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il dirigente Gianluca Muccio:

"Abbiamo deciso di mostrare vicinanza al Benevento Calcio e al presidente Vigorito, scegliendo come partner tecnico lo stesso materiale dei giallorossi. Abbiamo provveduto ad acquistare la divisa ufficiale che indosseremo nel prossimo campionato. E' un piccolo gesto, ma per una società come la nostra è un grande segno di vicinanza. Tra qualche giorno provvederemo alla presentazione della divisa. Riteniamo che la vicinanza sia il gesto più bello in questo momento, al quale diamo grande valore. L'augurio è che arrivi al presidente Vigorito come segno d'affetto e di vicinanza".