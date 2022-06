Benevento, abbonamenti: prezzi mai così bassi in B. Si parte da 3.55 euro a gara L'analisi della campagna #insieme lanciata dal sodalizio giallorosso

Dopo neanche 24 ore dall'annuncio del presidente Vigorito di voler restare alla guida del Benevento, con conseguente comunicazione di una campagna abbonamenti alla portata di tutte le tasche, il sodalizio giallorosso ieri ha pubblicato tutte le informazioni inerenti al nuovo programma di fidelizzazione. Si partirà lunedì con la prelazione. Effettivamente i costi sono davvero convenienti, tra l'altro sono anche i più bassi in assoluto nella storia della società in serie B.

All'esordio nel torneo cadetto, nella stagione 2016/2017, la Curva Sud aveva un prezzo di 150 euro intero. C'è da considerare che le partite inserite nella tessera erano due in più rispetto alle attuali diciotto, con una media di 7.50 euro a partita. Il ridotto per i residenti in provincia era di 120 euro.

La stessa cifra è stata scelta per il prezzo intero della Curva Sud del campionato 2018/2019, quello che ha fatto registrare il record di emissioni con oltre 8mila abbonamenti. Coloro che erano già abbonati, invece, oltre al diritto di prelazione godevano anche di uno sconto di dieci euro. I residenti in provincia dovevano sborsare 100 euro, abbassati a 90 per coloro che usufruivano dello sconto sopracitato. Questi prezzi sono stati confermati anche nella stagione successiva, la 2019/2020.

A distanza di tre anni si è tornati a parlare di abbonamenti, con dei prezzi totalmente rimodulati verso il basso. Si parte dai 64 euro per le categorie relative a under 18, over 65, donne e tifosi della provincia, con una media di 3.55 euro a partita. Per tutti gli altri residenti in città c'è un prezzo di 80 euro, media di 4.44 euro a partita. Per i Distinti soltanto 100 euro intero e 80 euro per i ridotti.

Una simile politica avvantaggia anche coloro che per questioni lavorative non potranno essere sempre presenti a causa degli orari "pazzi" del torneo cadetto, basti pensare che se il Benevento confermerà i prezzi dei biglietti della passata stagione (14 euro per la Curva), basterebbero soltanto sei partite su diciotto per vedersi pagato interamente l'abbonamento, con le restanti dodici che sarebbero gratis.

Adesso l'obiettivo è quello di far registrare un grande numero di sottoscrizioni, per partire col piede giusto e con grande entusiasmo nella prossima stagione di serie B.