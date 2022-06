Trasferimenti, addii e conferme: la situazione degli allenatori in serie B Il Benevento è sempre più intenzionato a trattenere Caserta

Mentre il Benevento è sempre più intenzionato a confermare Caserta sulla panchina del Ciro Vigorito, in serie B non tutte le squadre hanno ancora definito chi sarà il tecnico nella prossima stagione. L'Ascoli, dopo l'addio di Sottil, era desideroso di offrire un contratto a Pippo Inzaghi, ma l'ex giallorosso ha rifiutato la proposta del club marchigiano che adesso ha virato il proprio interessamento su Viali, reduce da una buona stagione al Cesena. Il Brescia, invece, sarebbe intenzionato a richiamare Clotet. Da valutare le situazioni inerenti Bisoli a Cosenza e Stellone a Reggio Calabria: per entrambi il futuro deve essere definito, con il primo che ha il contratto in scadenza. Il Suditirol è molto vicino all'annuncio di Zauli, con il suo vecchio allenatore Javorcic che si è trasferito al Venezia.

Non sono mancati altri trasferimenti tra i tecnici, come quello di Liverani che guiderà il Cagliari, desideroso quanto prima di risalire in serie A. Pecchia, invece, cerca la seconda promozione consecutiva dopo quella ottenuta alla Cremonese e per riuscirci si è legato al Parma. Ai lombardi è andato Alvini che quindi ha lasciato la panchina del Perugia, occupata adesso da Castori.

Gli altri allenatori sono stati confermati. Gorini resta al Cittadella, così come Gattuso al Como. Grosso guiderà il Frosinone, mentre la retrocessione non ha allontanato il tedesco Blessin dal Genoa. A Modena c'è Tesser, Mignani è al Bari e Venturato alla Spal. Lucarelli proseguirà la propria esperienza con la Ternana, così come D'Angelo al Pisa dopo la finale play off persa col Monza.