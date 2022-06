Benevento, fiducia a Fabio Caserta La società giallorossa opta per la continuità. Il tecnico ha un altro anno di contratto

Il Benevento sceglie la continuità. Dopo la rinnovata fiducia a Pasquale Foggia, arriva anche la riconferma di Fabio Caserta. Per dirla tutta, il tecnico ha ancora un altro anno di contratto ma non c'era certezza sul suo futuro in giallorosso. Il presidente Oreste Vigorito s'era preso del tempo (diventato più lungo anche per le sue dimissioni) per analizzare col diesse l'intera stagione. Per mettere sulla bilancia tutti gli aspetti: dalle opportunità avute nel corso del campionato per tornare presto in A all'obiettivo dei play off, richiesta iniziale della società. A far pendere tutto dalla parte dell'allenatore sannita probabilmente ci sono state non poche questioni: la difficile ripartenza dopo la delusione della retrocessione, gli infortuni e le diverse vicissitudini che hanno accompagnato il campionato come la sosta forzata e i casi covid in rosa. Ecco perché il patròn ha optato per la continuità tecnica che però non necessariamente si rispecchierà in quella della rosa. Potrebbero esserci comunque diverse partenze. Tante le incognite. Ma con certezze importanti. Probabile che a inizio settimana prossima ci sarà proprio la conferenza stampa del direttore sportivo Pasquale Foggia e del tecnico Fabio Caserta.