Benevento, fissata la conferenza stampa di Foggia e Caserta I due parleranno delle strategie e dei programmi in vista del prossimo campionato

Fabio Caserta resta sulla panchina del Benevento Calcio. Il tecnico, che gode ancora di un anno di contratto, proseguirà il proprio lavoro in giallorosso dopo essere arrivato in semifinale play off nella stagione appena conclusa. Sarà importante la conferenza stampa di martedì mattina, fissata alle ore 11, in cui il direttore sportivo Foggia e l'allenatore giallorosso illustreranno i programmi e le strategie in vista del prossimo campionato di serie B. L'incontro con la stampa sarà trasmesso in diretta da Ottochannel 696.