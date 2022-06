Benevento e il "mercato": sarà una stagione calda Per ora solo chiacchiere: a breve però le trattative diventeranno concrete

(f.s.) Il calciomercato questo sconosciuto. Di questi tempi una trasmissione sulle contrattazioni di giocatori fa più tendenza di una partita. Affascinano i retroscena, la possibilità di soffiare un giocatore ad una società che pensa di averlo già nelle mani. In queste strategie entrerà a breve anche il Benevento, che deve cedere qualche suo giocatore, così come ha bisogno di prenderne qualcun altro ottimizzando l'organico che ha già a disposizione. Cosa significa “ottimizzare”? Semplice: renderlo quanto più utile possibile. E' per questo che si proverà a cedere due pezzi da novanta che andranno in scadenza nel 2023: Kamil Glik, che ha giocato un gran finale di stagione, ma che con la sua Polonia pateciperà ai Mondiali che si disputano in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Come dire che tra preparazione, partecipazione e ritorno a casa, il giocatore mancherà dall'Italia per almeno un paio di mesi. E' il punto debole della serie B, che durante la manifestazione non si fermerà e andrà avanti col suo svolgimento. Così quando si legge che il Cagliari farebbe carte false per avere Lapadula, la notizia sembra quantomeno svelata a metà. Capozzucca magari si fionderebbe sul bomber italo-peruviano solo se lunedì l'Australia eliminasse il Perù allo spareggio. Per quanto i sardi stiano ingigantendo il loro “tesoretto” (tra cessioni e paracadute) e ammesso che Liverani lo vorrebbe ad ogni costo, sembra difficile che possano aspirare a prendere un giocatore così costoso che nella migliore delle ipotesi non avranno a disposizione per almeno due mesi.

Di fatto c'è che gli attaccanti giallorossi fanno gola in serie B. L'interesse del Bari per Moncini è reale, i tentennamenti del Benevento ovvi: le qualità del bomber pistoiese non si discutono e nel momento di cederlo assale sempe il dubbio che quella che sta per arrivare possa essere la sua annata.

Il Benevento ha già fatto intendere che sul mercato non ci saranno incedibili: tutto dipenderà dalla bontà dell'offerta. Vale per quelli che oggi sembano incedibili e anche per quelli che invece sono letteralmente in bilico.

Caserta ha la possibilità di fa costruire una squadra logica, che non parta dalle macierie di una retrocessione. Servirà mettere molta attenzione al centrocampo, il motore della squadra. Un paio di mezze ali di ruolo potrebbero fare al caso. Ma dovrebbero servire anche dei difensori, sempre in base a quello che indicherà il mercato in uscita. In attacco Forte è blindato (scadenza di contratto nel 2025), ma rimane Farias da valutare dopo una mezza stagione in chiaroscuro. Ci sarà da lavorare tantissimo, insomma, qualche linea guida in più arriverà dopo la conferenza di martedì.