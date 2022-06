Chi è Riccardo Capellini, il nuovo difensore della Strega Viene dalla Juve, ma nell'ultima stagione ha giocato in Spagna, in serie B col Mirandès

(f.s.) Alla Juve lo avevano definito “il difensore con il frac”. Un metro e 86 centimetri di eleganza e tecnica, maturità e autorevolezza. Riccardo Capellini, cremonese di 22 anni, arriva in giallorosso con le stimmate bianconere della “Vecchia Signora”. Un bel colpo, acquisto definitivo, reso possibile dalle nuove norme sui prestiti dettate dalla Fifa, che per ogni squadra non potranno essere più di otto in entrata e uscita.

Alla corte di Zauli nell'Under 23 della Juve era il leader della difesa, il primo ad alzare la linea e ad aggredire alto, anticipando gli attaccanti avversari. Testa alta e palla in verticale per sorprendere la squadra avversaria con lanci lunghi e precisi. La tecnica sopraffina gli viene da un passato da centrocampista, affinata maggiormente nell'ultima stagione trascorsa in Spagna, nella serie B iberica nelle file del Mirandès. Lì, si sa, si gioca molto sul possesso palla, servono i fondamentali per stare al passo e Capellini si è mostrato all'altezza. Il difensore centrale, di piede destro, ideale per Fabio Caserta che predilige proprio la partenza dal basso.

LA CARRIERA. Come abbiamo detto ha cominciato da centrocampista nel vivaio della Cremonese, ma nel 2015 è arrivato alla Juventus dove lo hanno trasformato da mediano a centrale di difesa. Un'esperienza in C con la Pistoiese, poi ancora in bianconero nella selezione Under 23 di Prima divisione, fino alla convocazione in prima squadra con Pirlo. Lo ha detto più volte: il suo idolo incontrastato è Leonardo Bonucci, a cui ovviamente si ispira.