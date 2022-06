Benevento, in arrivo Karic dalla Virtus Entella Il centrocampista sarebbe il secondo colpo in entrata

Il Benevento è vicino a ufficializzare il secondo colpo di mercato dopo quello di Capellini. In arrivo alla corte di Caserta c'è Nermin Karic, centrocampista classe '99, proveniente dalla Virtus Entella. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, il calciatore svedese ha esordito tra i professionisti in forza all'Avellino nella stagione 2019/2020, per poi trasferirsi al Sudtirol. Importante è stata l'annata appena conclusa a Chiavari, con ben 35 presenze (di cui 31 da titolare), condite da tre reti e due assist. Prezioso anche il contributo dato alla compagine ligure nei play off, con due marcature in cinque partite.

Il trasferimento nel Sannio sarebbe per Karic un importante salto di categoria dopo la "gavetta" vissuta in serie C. Manca solo l'annuncio, con il Benevento che è sempre più vicino a concludere la seconda operazione in entrata.