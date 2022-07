Carlo Zotti firma col Benevento: lavorerà nel settore giovanile L'ex portiere è un sannita doc

Carlo Zotti è entrato a far parte della famiglia del Benevento Calcio. L'ex estremo difensore ha intrapreso da svariati anni la carriera di preparatore dei portieri, maturando una importante esperienza a Lecco nelle ultime tre stagioni. Chiusa la parentesi col club lombardo, Zotti è tornato nella terra d'origine (nativo di Benevento, ma è di Foglianise) dove avrà modo di lavorare con il sodalizio giallorosso nella compagine Primavera. Un innesto di spessore per il vivaio del presidente Palermo, con Zotti che ha accettato la proposta con grande entusiasmo. Ricordiamo che da calciatore ha maturato delle importanti esperienze in piazze come Palermo, Ascoli, Sampdoria e Cittadella, oltre alla Roma con la quale ha vissuto delle annate formative, arrivando a difendere i pali dei capitolini da titolare in Champions League. Da sottolineare anche delle stagioni in Svizzera, prima dell'addio al calcio giocato e all'inizio del percorso come preparatore dei portieri iniziato nel 2020 con il già citato Lecco.