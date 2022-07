Benevento, a Cascia mattinata di corsa. Palestra per Lapadula Vigorito impegnato col direttivo di Lega di B

È l’ottavo giorno di ritiro in quel di Cascia. Lavoro atletico e tattico vanno a braccetto. Stamani è toccato a Chinnici dirigere l’allenamento. Focus quindi sulla corsa. I giallorossi hanno occupato l’intera mattinata facendo i giri del campo. Una corsa senza scatti per far leva sulla resistenza. È quanto ha chiesto il prof che ha dovuto fare a meno di quattro calciatori impegnati in palestra: Lapadula, Di Serio, Insigne e El Kaouakibi. Nel pomeriggio l’appuntamento sarà con Caserta per tornare a lavorare sull’aspetto tecnico – tattico. Sudore ma anche affiatamento.

Non sta mancando l'impegno da parte di tutti, al lavoro con la squadra c’è anche Barba che comunque aspetta qualche nuova chiamata. Il difensore era stato richiesto dalla Salernitana per uno scambio con Gagliolo, ma la proposta non è stata ritenuta adeguata dal club di via Santa Colomba. Stamani come sempre ha assistito alla seduta il diesse Foggia, una visita veloce invece per il presidente Vigorito che poi ha dovuto prendere parte al direttivo "on line" della Lega di B presto impegnato per le elezioni del vicepresidente e tra i candidati c'è proprio il patròn giallorosso che ha deciso di mettersi in gioco per questa nuova carica alla vigilia di un'annata impegnativa per il calcio italiano in termini di riforme.