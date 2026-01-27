Congresso Pd Telese Terme: Di Mezza segretario "E' fondamentale partire da una base programmatica condivisa"

Si è tenuto domenica il Congresso del Circolo del Partito Democratico di Telese Terme. Al termine dei lavori Giuseppe Antonio Di Mezza è risultato eletto Segretario dello stesso, e, nel contempo è stato eletto anche il Direttivo del Circolo.

"Si è tornati finalmente al voto, per l'elezione degli organismi dirigenti, dopo una lunga fase transitoria nella consapevolezza che bisognava ridare vigore ad una rinnovata azione politica che aveva come base un’idea di società in cui si riducano le disuguaglianze e l’individuo si realizzi nel successo collettivo. Gli strumenti necessari sono la condivisione più ampia e diffusa delle idee e delle proposte attraverso il dialogo, l'ascolto, il confronto e la sintesi ovvero il pluralismo partecipativo. E' il momento di fare rete circondandosi delle persone più

competenti anziché delle più fedeli, della condivisione plurale delle scelte e della gestione stessa di un partito che va rifondato.

E' fondamentale partire da una base programmatica condivisa, su cui aprire un confronto con la società e avviare una forte iniziativa politica in grado di rilanciare il partito.

Il PD è la nostra casa, e Noi la vogliamo ristrutturare, rafforzare e renderla più grande, accogliente e adeguata alle esigenze del territorio telesino sia per chi, negli ultimi anni, l’ha abbandonata, sia per i giovani. Il PD a Telese deve essere proiettato al futuro, un futuro che deve vedere questo partito come una grande comunità rappresentativa delle molteplici e colorate sfaccettature della nostra realtà territoriale".