La nuova B: ma quante pretendenti alla promozione! Tra favorite e out sider ne rimangono poche in ballo per giocarsi una tranquilla permanenza

E' presto per indicare una griglia di squadre favorite nella prossima serie B. Col mercato aperto fino al 1° settembre poi ogni pronostico diventa ancora più difficile. Pochi si cimentano, chi lo fa “sposa” la banalità: le retrocesse Genoa, Cagliari, un po' meno Venezia, e poi le solite Parma, Pisa, Bari, Palermo, Brescia. Spesso nei giudizi si tiene conto più del blasone che del reale valore dell'organico in questione, ma per il momento la tendenza è questa.

La verità è che si va incontro ad una stagione terribile, in cui tutti sono impauriti dalla presenza degli squadroni e fanno il possibile per non fare la fine dei vasi di coccio tra quelli di ferro. E allora viene fuori il campionato delle out sider, vale a dire di quelle squadre che pochi nominano, ma che potrebbero anche essere protagoniste a sorpresa della stagione.

Prendiamo la Spal “amerikana” di Joe Tacopina. L'ex patròn del Venezia non ama neanche nascondersi e vuole dare nelle mani di Venturato, uno che la sa lunga in quanto a play off, una squadra molto competitiva: così brucia sul tempo Bari e Perugia per Gabriele Moncini e subito dopo gli mette al fianco Andrea La Mantia, andando a formare d'amblè una delle coppie d'attacco più forti della B. Tutti si sono tuffati nel mercato degli attaccanti, facendo capire che saranno loro a fare la differenza alla fine. Così chi ne ha due affidabili se li tiene ben stretti. Come la Ternana, che non ha alcuna intenzione di liberarsi di Donnarumma e Pettinari, senza contare che riavrà un Falletti tirato a lucido dopo l'infortunio. Attenti alle Fere che avevano già lo scorso anno una squadra superiore a tante altre dalla cintola in su ed ora hanno messo a centrocampo anche un “cagnaccio” come l'ex salemitano Di Tacchio. Se azzeccano un difensore forte c'è da preoccuparsi.

E poi ancora... Il Frosinone che sostituisce il “crak” Gatti con “lo zio” Fabio Lucioni, si fa prestare Luca Moro dal Sassuolo (21 gol nel Catania in 28 partite) e gli affianca quella scheggia di Giuseppe Caso, preso dal Genoa. In un botto solo Angelozzi fa dimenticare ai tifosi canarini i vari Charpentier, Zerbin, Ricci, Novakovic. E ancora il Como dei fratelli miliardari Hertono, tra i più grandi produttori di sigarette al mondo. Che sembrano partire sempre in sordina, ma questa volta vorrebbero lasciare il segno, visto che sono in trattativa per portare in riva al lago nientemeno che Cesc Fabregas, ex idolo del Chelsea e della Nazionale spagnola. Nel frattempo hanno riconfermato Cerri e Parigini e preso l'irlandese Kerigan (nazionale U21) e l'inglese Binks dal Bologna.

E tra le out sider ci metteremmo anche il Modena di Tesser, che si è regalato l'ex Bologna Falcinelli (in arrivo anche Diaw), e il Perugia di Castori, che è in cerca di un attaccante per completare una squadra che sarà scorbutica per chiunque. Ed in ultimo anche la Reggina di Pippo Inzaghi, che, accettata la sfida del nuovo patròn calabrese Saladini, non ci starà a lottare per un traguardo effimero.

Fate un po' il conteggio di quante siano le squadre ambiziose nel prossimo campionato di B e capirete perchè si preannuncia una stagione che fa già tremare le vene ai polsi.