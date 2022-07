Capitan Letizia: Pronti per un campionato importante Il terzino guarda al futuro con ottimismo: A Cascia stiamo gettando basi solide

Non si accontenta Gaetano Letizia. Il capitano ammette di aver giocato al di sotto delle sue potenzialità nella passata stagione. Ma è tempo di guardare avanti e di progettare una stagione più esaltante grazie alle fondamenta che si stanno costruendo nel ritiro di Cascia: "Mi auguro che quest’anno reciteremo una parte principale. L’obiettivo è crescere ancor più. Stiamo lavorando molto, dobbiamo mettere benzina nelle gambe per affrontare al massimo questo nuovo torneo. Ci saranno squadre più attrezzate rispetto alle passate stagioni di B ma non è detto che faranno un campionato a parte. Noi certamente non staremo a guardare". Capitano per il secondo anno e voglia di tornare a giocare davanti a un pubblico importante: "La campagna abbonamenti sta andando bene. Avremo più tifosi allo stadio, con loro faremo meglio. Ho sempre detto che serve il sostegno di tutti". El Kaouakibi lo accompagnerà in questa nuova avventura nel ruolo di terzino destro. Insomma sarà pronto a sostituirlo quando sarà necessario. "E' un ottimo ragazzo e ha qualità. Tutti i nuovi arrivati stanno entrando nei meccanismi del gruppo. Diciamo pure che il nuovo Benevento sta prendendo forma. Ma c'è un dato importante: qui a Cascia si respira un clima sereno. Lavoriamo col sorriso, c'è più armonia rispetto all'ultimo ritiro".