Mercato giallorosso, movimenti in difesa Contatto col Monza per Caldirola ma la priorità è la cessione di Barba

La difesa resta la priorità: bisognerà quanto prima risolvere la questione legata a Federico Barba. Il centrale romano stamani ha preso parte alla seduta atletica sul campo di Cascia ma nel pomeriggio è rimasto in palestra mentre i suoi compagni sono stati impegnati in esercitazioni tecnico - tattiche. Non cambia quindi la sua volontà di voler andare via. Ecco perché il diesse Foggia ha necessità di individuare una nuova pedina. E proprio qualche settimana fa c'è stato un contatto col Monza per l'eventuale trasferimento, o meglio ritorno di Luca Caldirola che non fa più parte del progetto della società lombarda per l'avventura in serie A. La questione è stata poi messa da parte per via dell'inserimento della Salernitana e della proposta di uno scambio Barba - Gagliolo che avrebbe risolto anche il problema della cessione (aspetto prioritario prima di un nuovo innesto in casa Strega). I criteri che avrebbero accompagnato questa operazione coi granata però non sono stati ritenuti adeguati dal club di via Santa Colomba che ora dovrà trovare una nuova soluzione. Da qui l’idea che il nome di Caldirola possa tornare ad occupare i pensieri di Pasquale Foggia presente nel ritiro giallorosso assieme al patròn Oreste Vigorito.