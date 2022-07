Benevento, Lapadula resta in uscita Sull'italo - peruviano c'è sempre il Cagliari

Lapadula resta in uscita. L’attaccante sta prendendo parte a tutti gli allenamenti con grande entusiasmo, un atteggiamento diverso da quello della passata stagiona, tuttavia non cambia la politica. L’italo – peruviano e Barba saranno i due giocatori che a breve dovranno trovare una nuova sistemazione. Su Lapadula c’è sempre il Cagliari, non molla la presa Liverani che ha fatto sapere al suo presidente di non voler rinunciare alla possibilità di tornare ad allenare l’ex avanti del Lecce. Continuano quindi i rapporti tra Cagliari e Benevento, in linea di massima l’accordo c’è, ma conterà anche la posizione di Lapadula al quale la società sarda ha offerto un triennale ma ad una cifra più bassa di quella attuale. Restando in giallorosso però l’attaccante sarebbe a scadenza di contratto. Valutazioni da fare. È invece alla finestra Barba. Archiviata la soluzione che lo avrebbe riportato in A con la Salernitana, dovrà trovare una nuova sistemazione. In effetti l’eventuale uscita del romano potrebbe riportare nel Sannio Luca Caldirola. Il giocatore ha dato già il suo ok. Anche il Monza ha intenzione di cederlo non ritenendolo adatto per la A. Manca il placet definitivo del Benevento che potrà arrivare solo dopo la cessione di Barba.

RITIRO - Altra mattinata intensa per i giallorossi che sono stati suddivisi in due gruppi per concentrarsi meglio sulle esercitazioni tattiche. Veloce circolazione della palla, uno contro uno e tiri precisi. In quel di Cascia nulla è lasciato al caso. C’è necessità di gettare basi importanti. Caserta sta lavorando molto anche con i giovani, osservati speciali in questo ritiro.