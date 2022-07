Benevento, Di Serio andrà al Perugia La formula è quella del prestito

In attesa di trovare "casa" sia a Lapadula che a Barba, è già pronta la valigia di un altro giocatore giallorosso. Di Serio andrà in prestito al Perugia. C'è l'accordo tra le due società. Santopadre avrebbe voluto l'attaccante a gennaio, poi ci fu la scelta da parte del club di via Santa Colomba di dare priorità al Pordenone per la doppia operazione con Vokic e per lo scambio con Petriccione. Stavolta però il Perugia è riuscito nell'intento. Il giovane attaccante avrà la sua occasione col grifo. La notizia arriva proprio nel giorno del suo compleanno. Nei prossimi giorni quindi lascerà il ritiro giallorosso.