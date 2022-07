Benevento, Ionita verso la Cina Il centrocampista a breve saluterà il Sannio

Era arrivato nel Sannio in occasione della seconda promozione in serie A. Era il Benevento dei record, quello del duo Foggia - Inzaghi. Tanti buoni propositi e la voglia di tenersi stretta quella nuova categoria. Da qui la decisione di puntare su giocatori esperti come Artur Ionita. Il centrocampista era rientrato tra le prime scelte, ci fu la telefonata di Inzaghi e subito dopo il volo aereo per raggiungere la meta estiva, l'Austria. Ionita è stato subito un punto saldo nella squadra di super Pippo, poi la retrocessione e la decisione di restare in giallorosso e di disputare il campionato di B. Ma l'avventura sta per finire. Il moldavo ha deciso di comune accordo con la società sannita di voltare pagina. La sua destinazione però non sarà l'Italia. In un primo momento si è parlato di un suo trasferimento in Grecia al Panathinaikos, ma ora il calciatore sta pensando ad un cambio di rotta e sta trattando personalmente con una squadra nella lontana Cina. Per ora si sta allenando col gruppo sannita. L'impegno non è diminuito ma il futuro potrebbe non essere più giallorosso.