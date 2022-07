Farias ai tifosi: Pronto a dare il massimo Parla l'esterno arrivato nel Sanno lo scorso gennaio

In casa Benevento si sta pensando soprattutto alle uscite. Bisognerà prima di tutto sfoltire per poi puntare su qualche nuovo innesto. Ma la Strega può vantare un colpo da novanta, quello di Diego Farias. Dopo il suo arrivo a gennaio, l’esterno non ha potuto dare un grande contributo non avendo una condizione fisica ottimale. Il lavoro in ritiro però lo sta rimettendo a lucido: “E’ importare questa fase di preparazione, si parte già col piede giusto. Sto bene, sto lavorando intensamente e ad agosto avrò ancora più benzina nelle gambe”.

Il brasiliano si sofferma sulle qualità di un gruppo sano. “Già a gennaio avevo capito di poter contare su persone serie. Mi sento a casa. C’è grande affiatamento e lo si vede negli allenamenti”. La serie B sarà ostica, ci sarà anche il suo ex Cagliari. “Sarà un campionato difficile come lo scorso anno ma noi dovremo pensare esclusivamente al nostro lavoro e sono certo che ci toglieremo belle soddisfazioni”. C’è ancora rammarico per quanto accaduto nella passata stagione ma Farias precisa: “Guardiamo avanti, dobbiamo pensare a crescere e a far meglio”. E ai tifosi ribadisce: “Sono uno che parla poco ma posso assicuravi che daremo il massimo e faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo”.