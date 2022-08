Benevento, le ultime sul futuro di Caserta: domani incontro Vigorito - squadra Deciso chi siederà in panchina col Frosinone

Ci sono degli importanti sviluppi relativi al futuro di Fabio Caserta. Il pareggio rimediato a Genova, così come l'abbraccio finale con la squadra che dimostra come i calciatori siano dalla parte del tecnico, ha spinto la società a tracciare la linea della continuità. Una decisione favorita anche da un incontro tra Caserta e Vigorito nelle ore successive al triplice fischio della sfida del Ferraris. Le strade tra le parti non si separano, col tecnico calabrese che domenica sarà regolarmente in panchina. Per domani è previsto un incontro tra il presidente Vigorito e la squadra, dove verrà ribadita la fiducia alla guida tecnica.