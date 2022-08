Passaporto Ematico, rinnovato il protocollo. Vigorito: "Plaudo all'iniziativa" L'intesa tra la Lega B e la Fondazione "Fioravante Polito"

Prevenzione e consapevolezza. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, nella figura del Presidente Mauro Balata, e la Fondazione “Fioravante Polito”, con il suo Presidente Davide Polito, rinnovano l’accordo per il Passaporto Ematico anche per la stagione 2022-2023.

Il Passaporto Ematico è intitolato alla memoria dei calciatori Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, scomparsi prematuramente a causa di malattie all’apparato cardiocircolatorio.

La LNPB, che è stata la prima lega calcistica ad aver sposato questa iniziativa, si dimostra nuovamente attenta alle dinamiche sociali e, attraverso il protocollo d’intesa, intende veicolare un messaggio che inviti gli sportivi ad avere cura di sé e del proprio stato di salute, come dichiarato dal Presidente Balata: “È qualcosa di fisiologico, è nel dna, nell’etica e nelle azioni della Serie B. Il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi passa anche dagli esami clinici previsti dal protocollo al fine di ridurre al minimo eventuali complicazioni che potrebbero sopraggiungere durante la pratica sportiva. Siamo impegnati attivamente su questo fronte per sostenere fermamente l’azione nobile che Davide sta portando avanti in sede legislativa. Insieme vogliamo garantire ai nostri atleti un’attività sicura, comprovata dall’opportuna documentazione medica”.

L’obiettivo è prevenire ed impedire fenomeni tragici in campo a partire dai sei anni, rendendo obbligatori – per tutti coloro che si accingono a praticare attività sportive agonistiche e non – i controlli dei valori ematici e cardiaci, indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Questi hanno lo scopo principale di indagare e di rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie, e consentono di intervenire in modo tempestivo a tutela della salute. Il certificato di idoneità – fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, agonistico e non – potrà essere rilasciato ai giovani sportivi a partire dai sei anni di età solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un esito negativo. In mancanza dei prescritti esami diagnostici preventivi, a nessun medico dovrà essere consentito di rilasciare certificati di idoneità all’attività sportiva.

Sensibilizzare, quindi, ma anche promuovere l’iniziativa affinché possano diffondersi nelle squadre i controlli ematici da effettuare come screening iniziale in aggiunta a quelli abituali:

Emocromo;

Glicemia;

VES;

Creatinina;

Transaminasi.

L’accordo fa seguito sia all’impegno assunto dal Presidente Balata nel Dicembre 2021 durante il Premio “Andrea Fortunato – Lo sport è vita”, ma anche alla sua concretizzazione nel Febbraio 2022: nella cornice dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone fu sottoscritto il primo protocollo d’intesa per il Passaporto Ematico, alla presenza, fra gli altri, del Presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, degli ex calciatori Luigi Di Biagio e Giuseppe Taglialatela, dell’allenatore Fabrizio Castori e del Dott. Augusto D’Aniello, Responsabile UOS medicina dello sport ASL Salerno.

In serata è arrivato anche il commento del presidente Vigorito:

Il rinnovo dell’accordo per il Passaporto Ematico è un gesto di grandissima importanza per i giovani che praticano lo sport e bene ha fatto il Presidente Balata ad accendere, nuovamente, i riflettori sulla fondamentale importanza dei controlli ematici e cardiaci prima del rilascio di una qualunque certificazione di idoneità all’attività sportiva.

A lui e alla Fondazione Polito le più vive congratulazioni, mie e del Benevento Calcio, per l’impegno profuso in questi anni anche in ricordo, tra gli altri, dell’indimenticato Carmelo Imbriani alla cui memoria è intitolato il Passaporto.