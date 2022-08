Benevento, Paleari nella top 11 di serie B: "Ora testa al Frosinone" L'estremo difensore a Ottogol: "Sarà una partita in cui non dovrà mancare il carattere"

Alberto Paleari fa parte della top 11 della seconda giornata di serie B. Non poteva essere altrimenti, visto che l'estremo difensore ha vietato più volte al Genoa di portarsi a casa l'intera posta in palio. Nel corso di Ottogol, l'estremo difensore si è soffermato sul momento della squadra: "Col Cosenza c’è stato un blackout dopo il gol subìto. È un difetto che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione, tant’è che non recuperammo neanche una partita. Dobbiamo capire che gli errori si possono fare e che si può rimediare a essi, senza andare nel panico. Ognuno di noi dà il massimo, per me questa è una prerogativa perché poi in giro per la città voglio posso guardare serenamente negli occhi i tifosi. Questo sarà un anno imprevedibile, in un campionato difficilissimo: sarà importante per tutti ottenere prima la salvezza, poi potremo pensare a divertirci. Le voci su Caserta? Sono sincero, i più giovani sono stati un po' condizionati. Sono cose che fanno parte del calcio. Ora pensiamo solo al match di domenica".

Si è poi soffermato sul Frosinone: "Sarà una partita in cui non potrà mancare il carattere. Conosciamo molto bene il Frosinone: ha dei punti di forza importanti. Li studieremo, poi dovremo affrontarli col coltello tra i denti. Sappiamo che sono una buona squadra, ma noi non siamo da meno. Vogliamo dire la nostra».