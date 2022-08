Benevento, Insigne in uscita. Due ex pronti a tornare Fabio Caserta adotta il 3-5-2 contro i liguri. Il nuovo modulo cambia le strategie di mercato

Si riparte da Fabio Caserta. Il patròn Vigorito ha sciolto le riserve nel lungo colloquio che ha avuto con tecnico e squadra. Colpevole quest'ultima di aver fatto vacillare le certezze della società per un inizio non proprio esaltante ma poi capace con la prestazione di Genova di salvare il suo allenatore. Insomma il confronto c'è stato. Ora Caserta avrà tempo e modo di lavorare con serenità, consapevole di dover affrontare sfide difficili nelle prossime giornate. Ma a dargli una mano dovrà essere Pasquale Foggia con un mercato importante nel finale. In effetti sono cambiate le strategie: il modulo adottata contro i liguri, il 3-5-2, ha convinto, ma allo stesso tempo imporrà operazioni diverse. Servirà un difensore indipendentemente dalla permanenza di Federico Barba. Il nome è custodito da tempo dal diesse che vuole riportare nel Sannio Luca Caldirola. Il difensore aspetta la chiamata, quella che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Anche a centrocampo si farà qualcosa. Qui il modulo c'entra poco. Serve un play come il pane. Foggia ha messo gli occhi su un giovane polacco: Kubica impegnato col Gornik Zabrze. Dicono un gran bene di lui ma se dovesse saltare la trattativa si potrebbe addirittura optare per l'usato sicuro. Pare che Schiattarella abbia voglia di tornare nel Sannio, ma per ora si tratta solo di voci. In attacco dovrà muoversi qualcosa. Insigne è in uscita, dovrebbe essersi chiuso il suo ciclo in giallorosso. Su di lui c'è il Frosinone e l'ipotesi di uno scambio con Ciano. Ma con il 3-5-2 servirà almeno un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Forte. Intanto la squadra proprio questo pomeriggio ha ripreso la preparazione agli ordini di Fabio Caserta. Domenica ci sarà un appuntamento importante al Vigorito in notturna. E la voglia di riscattarsi dalla recente stagione che ha consegnato alla strega ben due sconfitte sempre per mano dei ciociari.