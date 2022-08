Benevento, col Frosinone designato una "bestia nera" Nei sei precedenti la Strega non ha mai vinto

Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere il match di domenica tra Benevento e Frosinone. Per i giallorossi è una vera e propria bestia nera, considerato che in sei precedenti non è mai arrivata la vittoria:

16 ottobre 2011, Como - Benevento 2-1 (Lega Pro)

24 febbraio 2018, Inter - Benevento 2-0 (serie A)

15 dicembre 2020, Benevento - Lazio 1-1 (serie A)

21 febbraio 2021, Benevento - Roma 0-0 (serie A)

21 aprile 2021, Genoa - Benevento 2-2 (serie A)

13 febbraio 2022, Lecce - Benevento 1-1 (serie B)

Pairetto è un arbitro internazionale. In serie B ha diretto 90 incontri, caratterizzati da 42 successi, 23 pareggi e 25 exploit esterni. Ha concesso 38 rigori ed estratto in 45 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardi e Lombardo. Quarto uomo Baratta. Al Var Serra e Di Iorio.