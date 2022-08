Mercato, operazione Simy: sondaggio del Benevento Si lavora col Frosinone per lo scambio Insigne - Ciano

Conferma di Caserta e mercato che torna protagonista. Il Benevento ha messo il piede sull'acceleratore: l'obiettivo è completare la rosa il prima possibile per mettere a disposizione del tecnico un organico di tutto rispetto. Finora le operazione hanno seguito la logica della linea verde. Adesso però si punterà su una maggiore esperienza. Solo a centrocampo potrebbe arrivare un altro under: il polacco Kubica impegnato col Gornik Zabrze. Operazione onerosa ma che porterebbe nel Sannio un elemento di qualità e soprattutto di prospettiva. Per dirla tutta, si è anche offerto Pasquale Schiattarella. L'ex vorrebbe tornare nel Sannio ma il club di via Santa Colomba ha preso tempo. Potrebbe invece complicarsi l'altra pista che porta a Luca Caldirola. Il Monza potrebbe decidere di toglierlo dal mercato per via dell'infortunio di Ranocchia che dovrà stare fermo per almeno tre mesi per una frattura del perone. Il difensore però ha già manifestato il desiderio di tornare a indossare la maglia del Benevento anche per motivi familiari. Insomma c'è da attendere in casa strega. Ma il tempo scorre veloce. E anche sul fronte attacco bisognerà fare qualcosa. C'è stato già un incontro tra De Sanctis e Foggia per l'operazione – Simy. L'attaccante è in uscita, non rientra più nei piani della Salernitana, ecco perché il Benevento si è fatto avanti. Dopotutto con la partenza di Lapadula, oltre a quella di Moncini, l'attacco giallorosso si è depotenziato. L'affare potrebbe chiudersi in questi giorni, così come quello che riguarda lo scambio Insigne – Ciano. C'è già un accordo di massima tra il Frosinone (prossima avversaria della strega) e il club di via Santa Colomba. Mancano solo gli ultimi dettagli.