Simy è arrivato allo stadio per la firma E' arrivato allo stadio per firmare il nuovo contratto

Ora si può dire: Nwankwo Simy è un nuovo giocatore del Benevento. Il nigeriano è arrivato allo stadio per la firma sul contratto e per le foto di rito accolto del club manager Alessandro Cilento. L'attaccante arriva dalla Salernitana in prestito con diritto di riscatto. Un metro e 98 di altezza, un fiuto incredibile per il gol (fatta eccezione pe l'ultima annata trascorsa tra Salerno e Parma). Proveniente dal Gil Vicente in Portogallo, ha poi trascorso ben 5 anni a Crotone, dove ha segnato la bellezza di 64 gol. In particolare gli ultimi due anni negli squali, quello vinto in B sulla scia del Benevento (20 gol) e quello successivo in A (altri 20 segnature). Simy è nato il 7 maggio del 92 a Onitsha in Nigeria.