Benevento, Simy: "Sfida da affrontare al massimo" Le prime parole dell'attaccante dopo la firma con la Strega

Prime parole da attaccante giallorosso per Simy che ieri si è legato al Benevento in seguito al trasferimento dalla Salernitana. Il nigeriano si è espresso così a poche ore dalla firma del contratto:

"E' una sfida da affrontare con la massima disponibilità e umiltà. Sono pronto a mettermi a disposizione per fare un campionato importante. Il gruppo va sempre prima di tutto. Questa è una serie B ancora più difficile rispetto al passato. Il Benevento è una squadra importante, quindi è giusto che si candidi per i primi posti della classifica. C'è da lavorare. Credo che potremo toglierci delle soddisfazioni. Il 3-5-2 già l'ho fatto, basta conoscerci tra di noi e tutto andrà bene. I tifosi? Da me possono aspettarsi il 100% e anche di più".