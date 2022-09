Benevento, Glik: "Ho già parlato con Cannavaro. Da lui posso solo imparare" Le dichiarazioni del centrale difensivo dopo l'annuncio del nuovo tecnico

Questa sera la Polonia sarà impegnata nel match di Nations League contro l'Olanda. Alla vigilia dell'incontro, il centrale difensivo Kamil Glik ha parlato con i giornalisti per la conferenza di rito. Il giallorosso ha parlato anche dell'arrivo di Cannavaro al Benevento:

"Sapevo della scelta di Fabio Cannavaro come allenatore del Benevento qualche giorno fa. Con lui ho già parlato. Recentemente ho avuto fortuna con i giovani allenatori che sono stati grandi calciatori: Inzaghi e ora Cannavaro. Nonostante la mia esperienza, posso imparare qualcosa dal campione del mondo".

Glik scenderà in campo anche domenica contro il Galles per l'ultima giornata di Nations League, poi tornerà nel Sannio per aggregarsi al gruppo in vista del match con l'Ascoli. L'esorio della Polonia ai Mondiali è datato 22 novembre, con la compagine biancorossa che sfiderà il Messico.