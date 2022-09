Conferenza Cannavaro. Mastella: Da noi riceverai affetto e vicinanza Il sindaco dà il benvenuto all'ex campione del mondo

Benvenuto Fabio. Sono in veste di ordinanza davanti ad un personaggio che ha portato in alto il calcio nazionale. Il presidente ha fatto un'ottima scelta, sono stato subito felice di questa scelta. So che Fabio è venuto a Benevento mandando all'aria qualche opportunità anche più grande. Voglio solo dire: non so quanto ha avuto da Vigorito, ma da noi riceverai tanto affetto, tanta vicinanza, tanta solidarietà.