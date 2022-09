Foggia: Grazie a Cannavaro per averci scelto Con lui abbiamo solo palato di calcio e niente altro

Pasquale Foggia è stato l'artefice di questo arrivo a sensazione sulla panchina gialloossa: "Mi ha fatto svegliare presto la mattina per andare da lui. Sono felice ed orgoglioso: ha una qualità che un allenatore deve avere: ha scelto Benevento e il Benevento perchè stra-convinto. Con lui abbiamo solo e sempre parlato di calcio, di un'idea di gioco e come amare quello sport, il prato verde. Sarà un valore aggiunto per tutti noi, in campo e fuori. Grazie al presidente per aver reso possibile questo arrivo e allo staff di averci scelto”.