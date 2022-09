Paolo Cannavaro e il ricordo di Imbriani: "Legato al Benevento grazie a Carmelo" Le parole del nuovo allenatore in seconda giallorosso sul compianto capitano sannita

Paolo Cannavaro veste il giallorosso, gli stessi colori che ha onorato Carmelo Imbriani. I due erano grandi amici e dopo la triste scomparsa di Imbriani, il tecnico partenopeo ha subito mostrato grande vicinanza alla famiglia e soprattutto nei confronti di Giampaolo Imbriani, fratello del capitano sannita e promotore di numerose iniziative per preservarne la memoria. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di ieri, Paolo Cannavaro ha rimarcato il legame con Imbriani ai microfoni di Ottochannel:

"C'è qualcosa che mi ha legato sempre a questo posto: si tratta di Carmelo Imbriani. Chi l'ha conosciuto e vissuto sa perfettamente di che persona stiamo parlando, così come il fratello che ne tiene sempre in alto il nome. Per me è come tornare a casa. Grazie a Carmelo sono sempre stato vicino al Benevento".

Ha poi proseguito: "Con mio fratello Fabio abbiamo trovato un ambiente predisposto al lavoro. C'è un'ottima cultura del lavoro da parte di tutti. Lavoro con lui da quattro anni, per me è un'ottima scuola che spero di perfezione. Siamo una coppia molto affiatata, ci rispettiamo molto. Ci siamo vissuti poco perché il calcio ci ha divisi sin da ragazzini, ma adesso ci ha riuniti. Dentro di noi c'è stato sempre il desiderio di lavorare insieme".