Benevento, si ferma La Gumina: salterà l'Ascoli Inizia la settimana che porterà al match con i bianconeri. Viviani verso il rientro

Comincia la settimana che porterà al match di domenica, in programma al Vigorito tra Benevento e Ascoli e che segnerà l'esordio di Cannavaro sulla panchina giallorossa. Dopo la giornata di riposo concessa ieri alla squadra dallo staff tecnico, la Strega pone il mirino sulla formazione allenata dall'ex Bucchi. Non sarà a disposizione La Gumina che si è fermato a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale che lo costringerà a saltare i prossimi impegni. Problemi anche per Foulon che ha rimediato una contrattura al polpaccio, lo staff medico lo valuterà attentamente per capire se potrà essere utilizzabile contro l’Ascoli. El Kaouakibi ha svolto un lavoro differenziato a scopo precauzionale dopo i problemi fisici lamentati prima del match con il Brescia, ma sarà regolarmente a disposizione così come Schiattarella, la cui condizione migliora giorno dopo giorno.

Cannavaro potrà fare affidamento su Tello che si è pienamente ristabilito. Stesso discorso per Viviani, anche se il centrocampista sarà sottoposto a una risonanza di controllo prima di annunciarne la piena disponibilità. Nella prima settimana di lavoro, il nuovo tecnico sta testando al meglio la capacità dei suoi, cominciando a farsi una idea – al netto delle assenze – dell’impostazione con la quale farà scendere in campo la sua nuova squadra.