Benevento, designato l'arbitro del match col Sudtirol Con la Strega vanta due precedenti, entrambi risalenti alla passata stagione

Sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia a dirigere il match di domenica tra Sudtirol e Benevento, in programma a Bolzano con fischio d'inizio fissato alle ore 16:15. Il fischietto toscano vanta due precedenti con la Strega, entrambi vittoriosi, risalenti alla passata stagione in occasione dei match vinti in casa di Ternana e Crotone.

Meraviglia tra i cadetti ha diretto 30 incontri, caratterizzati da 15 successi interni, 9 pareggi e 6 exploit esterni. Ha concesso 11 calci di rigore ed estratto in 17 occasioni il cartellino rosso.

Al Druso sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Fontemurato. Quarto uomo Kumara. Al Var Zufferli e Gualtieri.