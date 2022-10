Benevento, manca il fattore Vigorito Tra le mura amiche i giallorossi hanno racimolato soltanto quattro punti

Tra le varie problematiche mostrate dal Benevento, c’è una che balza subito all’occhio e che riguarda il rendimento casalingo. Al Ciro Vigorito, la compagine giallorossa ha racimolato soltanto quattro punti: frutto della vittoria rimediata col Frosinone e il pareggio di domenica con l’Ascoli, oltre alle sconfitte con Cosenza e Cagliari. È una situazione che la Strega si trascina dietro dal finale della scorsa stagione, quando proprio al Vigorito perse il treno della promozione diretta a causa degli scivoloni contro Ternana e Spal. Nelle ultime sette partite ufficiali, comprensive della gara play off col Pisa, il Vigorito è stato teatro di soltanto due successi, un pareggio e ben quattro sconfitte. Un rendimento che non rispecchia una squadra che, almeno da quest’anno, può contare su una bella cornice di pubblico che non fa affatto mancare il proprio sostegno alla causa. A far registrare un rendimento peggiore tra le mura amiche sono soltanto Como, Pisa e Venezia. Ottimi rendimenti, invece, per Reggina, Frosinone e Brescia che in casa hanno sempre vinto. La compagine di Inzaghi ha addirittura segnato ben dieci reti in tre partite, senza mai subirne alcuna.