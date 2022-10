Benevento, attacco spuntato: servono 17 tiri per segnare un gol Da migliorare la manovra offensiva giallorossa: solo il Cosenza ha concluso di meno

I numeri offensivi fatti registrare dal Benevento in questo primo scorcio di stagione non rispecchiano affatto il valore che la compagine giallorossa vanta di avere, almeno sulla carta, nel reparto avanzato. Sono cinque i gol realizzati nelle prime otto partite di campionato: solo il Perugia detiene numeri peggiori. Ma è in particolare la statistica relativa alla produzione offensiva che non fa sorridere: la Strega ha tirato in porta 85 volte, un dato che evidenzia come sia poco incisiva negli ultimi venti metri, basti pensare che c'è solo il Cosenza, con 44 conclusioni verso la porta avversaria, ad aver tirato di meno. I calabresi, nonostante avessero calciato poco, si sono rivelati molto più cinici rispetto ai sanniti, avendo segnato tre gol in più. La compagine che ha calciato più volte in porta è il Cittadella con 139 tiri totali che, però, hanno fruttato soltanto 7 gol.

Se da un lato è importante concludere molto in porta perché questo denota una manovra chiara che permette di presentarsi più volte nei pressi dell'area avversaria, dall'altro è fondamentale anche il giusto cinismo. Il Benevento ha una media di un gol ogni 17 tiri in porta. La squadra che ha numeri migliori è proprio il Cosenza con un gol ogni cinque tiri. Male il Perugia che ha superato la tripla cifra delle conclusioni, ma è il peggior attacco del campionato.

Classifica tiri in porta (fonte trasfertmakt):

Cittadella 139

Spal 133

Parma 127

Palermo 127

Brescia 126

Genoa 122

Ascoli 118

Frosinone 117

Perugia 113

Como 110

Reggina 109

Cagliari 107

Pisa 103

Modena 102

Bari 96

Sudtirol 93

Ternana 89

Venezia 85

Benevento 85

Cosenza 44

Classifica cinismo, un gol ogni quanti tiri? (fonte trasfertmarkt)

Cosenza 5

Bari 6

Reggina 8

Ternana 9

Venezia 9

Parma 10

Pisa 10

Brescia 11

Spal 13

Genoa 13

Frosinone 13

Sudtirol 13

Modena 14

Ascoli 15

Cagliari 15

Como 16

Benevento 17

Cittadella 20

Palermo 21

Perugia 28