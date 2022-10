Benevento, Vigorito visita il Bios: "Tempi lunghi per possibile realizzazione" Il massimo dirigente si rivedrà col presidente della Provincia per una eventuale progettazione

Questa mattina, il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito si è recato al centro sportivo Bios di Piano Cappelle, dove ad attenderlo c'era il presidente della Provincia Nino Lombardi. Il massimo dirigente giallorosso ha avuto modo di visionare un luogo che al momento versa in uno stato di abbandono, ma che sarebbe ideale per il Benevento come possibile struttura da utilizzare per gli allenamenti. La condizione attuale del Bios lascia prevedere dei tempi lunghi di realizzazione, ma non manca la volontà di operare da parte del sodalizio di via Santa Colomba. Vigorito, in una intervista rilasciata a Ottochannel, ha fatto il punto della situazione dopo la visita di questa mattina:

"Abbiamo trovato uno spazio enorme. Sicuramente è un posto molto bello per poter essere utilizzato come struttura sportiva. Ci sono delle parti mancanti, come la tribuna e gli spogliatoi, e non ci sono alternative ai campi di rugby che sono disseminati di erbacce. Occorrerebbe ripulire tutto e completarlo nel migliore dei modi, affrontando un esborso economico non indifferente. Ovviamente si tratta di un tempo non sufficiente per la fine dell'attuale campionato. Il presidente Lombardi è stato genitilissimo nei miei confronti, ci siamo accordati per rivederci per una ipotesi di collaborazione o di progetto. Possiamo dire che, rispetto a ciò che aspettavano i nostri tifosi o lo stesso allenatore, ovvero una alternativa agli attuali e pochi campi che abbiamo a disposizione, il Bios non potrà essere realizzato, qualora venisse utilizzato dal Benevento, nel 2022".