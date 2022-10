Benevento, si ferma anche Forte A Bolzano ci sarà un’altra assenza per Cannavaro

Brutte notizie per il Benevento. Si è fermato anche Francesco Forte, reduce da un colpo rimediato con l’Ascoli che non è riuscito ad assorbire nel corso della settimana. L’attaccante giallorosso non sarà tra i disponibili del match di domenica con il Sudtirol, tant’è che non figurerà neanche tra i convocati. Salgono a sette gli infortunati del Benevento per la trasferta di Bolzano: oltre a Forte, mancheranno all’appello Glik, Veseli, El Kaouakibi, Kubica, Viviani e La Gumina.