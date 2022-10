La serie B, il "club dei Campioni del Mondo" Daniele De Rossi ha accettato la corte della Spal: sarà in ottima compagnia in serie B

(f.s.) Ed ora chiamatelo pure il “club dei campioni del Mondo”. La serie B si arricchisce di un altro protagonista di quel fantastico torneo in terra di Germania del 2006, Daniele De Rossi. L’ex romanista ha flirtato a lungo con le squadre di B, compreso il Benevento, poi ha accettato la corte serrata di Joe Tacopina, il presidente italo-americano della Spal. De Rossi sarà il quarto campione del mondo a sedere su una panchina della B, il quinto protagonista di quel mondiale a parteciparvi, considerato che c’è anche Gianluigi Buffon, che nonostante i suoi 44 anni è ancora in attività nelle file del Parma. Le sfide tra ex campioni del mondo saranno dunque un motivo in più per rendere ammiccante questo campionato: già sabato ci sarebbe stato l’incrocio tra Buffon e Pippo Inzaghi, ma l’ex portiere azzurro ha un problema al tendine della coscia e non sarà della partita. “Capitan Futuro” esordirà nel regno del suo predecessore a Cittadella, e alla 13 giornata il 12 novembre duellerà con Fabio Cannavaro nella più classica sfida tra ex campioni del mondo. Per la cronaca, nel turno seguente (27 novembre dopo la sosta) si affronteranno al Granillo la Reggina di Pippo Inzaghi e il Benevento di Fabio Cannavaro. Sfide nelle sfide di una grande serie B.