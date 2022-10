Benevento, Forte: "Ne usciremo da uomini. Vogliamo dare un segnale alla piazza" L'attaccante giallorosso: "Il problema è mentale, non fisico. Ci servirebbe una vittoria"

Ospite esclusivo di Ottogol, l'attaccante Francesco Forte si è espresso così sull'attuale momento del Benevento dopo il pareggio rimediato ieri con il Sudtirol:

"Abbiamo lasciato due punti per strada. A Bolzano ho visto una squadra compatta, poi il calcio è così. Il momento deve passare, gradualmente ne usciremo con il lavoro".

CANNAVARO - "Quando cambia una guida tecnica ci sono tante modifiche, a partire dal modo di lavorare fino all'approccio alle partite. Ogni allenatore ha le proprie caratteristiche. Seguiamo Cannavaro, stiamo costruendo una mentalità che servirà per il resto del campionato. Purtroppo nel calcio il risultato condiziona molto, se avessimo vinto col Sudtirol sarebbe stata tutt'altra storia. Sono certo che le cose arrivano attraverso il lavoro. Dobbiamo assorbire tutto e buttare tutta la rabbia in campo".

MOMENTO - "Siamo in una fase in cui dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, venendone fuori da uomini. Non sono d'accordo quando si parla di condizione o altro, credo che sia tutta una questione mentale. Una vittoria ti può sbloccare. Non c'è paura, anzi la pressione aiuta a dare qualcosa in più. Sono certo che supereremo il momento. Dobbiamo dare un segnale positivo alla piazza".

CONDIZIONE - "Sono guarito, conto di tornare a disposizione questa settiamna"

OBIETTIVO - "Quando firmi con il Benevento non serve parlare di obiettivi, si gioca sempre per vincere. Questo è un campionato difficile. Rispetto al passato non ci sono tre o quattro squadre di grande livello, adesso sono in tante a puntare alla vittoria finale".