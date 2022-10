Benevento, striscione degli ultras: "Le maglie vanno sudate e non regalate" Il gesto del tifo organizzato dopo l'episodio accaduto a Bolzano

I recenti risultati del Benevento (nelle ultime quattro partite sono arrivati soltanto due punti) hanno creato un po' di malumore nell'ambiente giallorosso. A conferma della delusione c'è stato l'episodio successivo al triplice fischio del match di Bolzano, quando gli ultras hanno rifiutato la maglia regalata da Schiattarella perché non affatto soddisfatti della prestazione offerta dalla compagine guidata da Cannavaro. Gli stessi hanno esposto anche uno striscione nei pressi del Ciro Vigorito in serata, attraverso cui hanno spiegato con poche parole le ragioni del rifiuto: "Le maglie vanno sudate e non regalate".