Benevento, operazione per El Kaouakibi: "Sono pronto a ripartire" Il difensore giallorosso ha effettuato una pulizia al menisco

Operazione perfettamente riuscita per El Kaouakibi che si è sottoposto quest'oggi a una pulizia al menisco per delle cisti dovute a un vecchio intervento. A effettuare l'operazione è stato il professore Mariani a Villa Stuart. Presente anche D'Andrea, responsabile dello staff medico del Benevento.

Il calciatore, dopo l'operazione, ha sottolineato la grande voglia di tornare a disposizione attraverso un post Instagram:

12/10/2022 sono pronto a ripartire!! Sono stati mesi duri e difficili per me in cui ho sofferto, ma sono convinto che questo sia un nuovo inizio, una nuova sfida da affrontare al massimo giorno dopo giorno per tornare a fare quello che amo, per me, per le persone che mi stanno vicino e per la societa` che ha avuto fiducia in me e che voglio ripagare. Tempo al tempo. Al hamdoullah