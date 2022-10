Benevento, Schiattarella verso una maglia da titolare Il centrocampista non è ancora al meglio, ma con la Ternana dovrebbe partire dall'inizio

La sua condizione non è ancora al meglio, ma Schiattarella è pronto a stringere i denti per partire dal primo minuto contro la Ternana. Cannavaro non ha molte alternative nella zona nevralgica del campo: considerato l'infortunio di Kubica, il punto interrogativo sulle spalle di Acampora e la condizione deficitaria post infortunio di Viviani, il tecnico si trova costretto ad affidare la maglia da titolare al centrocampista napoletano. Non che gli dispiaccia, anzi, Schiattarella al momento è l'unico che ha le caratteristiche per fornire le giuste geometrie alla manovra, dando maggiore qualità all'intera squadra. Elementi che devono essere soppesati a uno stato di forma che non ha ancora raggiunto un livello ottimale, tant'è che Cannavaro nelle ultime gare l'ha gestito utilizzandolo esclusivamente nei secondi tempi con Ascoli e Sudtirol.

Schiattarella è pronto a vestire per la seconda volta in stagione la maglia da titolare. Probabilmente sarà affiancato da Karic nel 3-4-2-1 che Cannavaro è pronto a confermare, con Improta e Letizia che agiranno sulle corsie esterne. Al Benevento serve non solo la qualità di Schiattarella, ma anche il suo carisma per cercare di superare la crisi di risultati contro una squadra, come la Ternana, che viceversa gode di un ottimo momento di forma con i tredici punti ottenuti nelle ultime cinque partite.