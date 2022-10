Benevento, Veseli: "Starò fuori un paio di mesi" Il post del centrale difensivo giallorosso

Tra i numerosi infortunati del Benevento c'è Frederic Veseli. Il centrale difensivo ha rimediato un problema al ginocchio nel corso del match giocato al Vigorito contro l'Ascoli. Attraverso Instagram, Veseli ha rotto il silenzio ringraziando coloro che gli sono vicino e fornendo anche delle informazioni per quanto riguarda i tempi di recupero:

Ciao tutti, dopo i tanti messaggi ricevuti in riguardo alla mia situazione in questi ultimi 10 giorni, volevo comunicare il fatto che purtroppo sono infortunato. Ho subito un infortunio al ginocchio che mi terra fuori dal campo per un paio di mesi, pero` fortunatamente non ho dovuto rincorre alla chirurgia. Sto lavorando duro tutti giorni per tornare il piu` presto possibile e ancora piu` forte! Grazie a tutti per i messaggi di incoraggiamento.