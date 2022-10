Ternana, Lucarelli: "Il Benevento non è in crisi, la classifica è bugiarda" Il tecnico umbro: "I giallorossi si stanno esprimendo al di sotto delle potenzialità"

Ecco le parole di Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, in vista del match di domani col Benevento:

"Abbiamo esaminato le ultime partite del Benevento. Onestamente la sensazione è quella di una squadra forte, con un palleggio da categoria superiore. Hanno una trasmissione di palla veramente importante, così come il possesso. Non ho visto criticità nelle due partite. Ovviamente è una classifica bugiarda per il Benevento così come per tantissime altre squadre. Essendo all'inizio hanno tutto il tempo per ritrovare una entità e per risistemarsi, lottando insieme a tante altre per provare a vincere il campionato. Il Benevento si sta esprimendo al di sotto delle potenzialità, però non credo che sia una squadra in crisi. Neanche mi fido del fatto che possano avere assenti perché coloro che sono a disposizione sono elementi che possono lottare per vincere il campionato. Quando hai una rosa del genere di certo non ridimensioni i tuoi obiettivi".