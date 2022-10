Benevento, clamoroso scivolone con la Ternana: da 2-0 a 2-3 I giallorossi cadono ancora una volta al Vigorito

Non poteva andare nel peggiore dei modi l'incontro tra Benevento e Ternana. Positivo il primo tempo dei giallorossi, chiuso in avanti di due reti grazie all'autogol di Iannarili e al rigore trasformato da La Gumina. Nella ripresa, la compagine di Cannavaro è totalmente sparita dal campo proprio come accaduto nelle ultime uscite. Gli ospiti hanno ribaltato la situazione con Sorensen, Pettinari e Di Tacchio, portando a casa una vittoria clamorosa che spedisce in piena crisi la Strega.

Benevento - Ternana 2-3

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Improta, Karic, Schiattarella (22'st Koutsoupias), Letizia (22'st Masciangelo); Ciano (22'st Vokic), Tello (31'st Farias); La Gumina (31'st Forte). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Thiam Pape, Foulon, Basit, Veltri. All.: Cannavaro

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Bogdan (1'st Diakitè), Sorensen, Corrado; Paghera (14'st Moro), Di Tacchio, Cassata (27'st Pettinari); Palumbo, Partipilo (39'st Proietti); Donnaruma (39'st Ghiringhelli). A disp.: Krapikas, Capanni, Falletti, Spalluto, Defendi, Celli, Martella. All.: Lucarelli

Arbitro: Volpi di Arezzo Assistenti: Galletto e Di Giacinto. IV ufficiale: Pezzopane. VAR e AVAR: Paterna e Mastrodonato

Marcatori: 19'pt aut. Iannarilli (B), 38'pt La Gumina (B) su rig., 13'st Sorensen (T), 28'st Pettinari (T), 36'st Di Tacchio (T)

SECONDO TEMPO

95' Termina la partita. Sconfitta clamorosa per il Benevento

90' Cinque minuti di recupero

84' Doppio cambio Ternana: entrano Ghiringhelli e Proietti al posto di Donnarumma e Partipilo

81' Clamoroso, la Ternana passa in vantaggio con un gol di Di Tacchio dal limite. Il Benevento nella ripresa, come accaduto nelle ultime partite, si è sciolto come neve al sole

78' Sinistro di Improta che si spegne di poco sul fondo

76' Doppio cambio per Cannavaro: ci sono Forte e Farias al posto di La Gumina e Tello

73' In maniera prevedibile arriva il pareggio della Ternana: Pettinari gonfia la rete con una forte conclusione dal limite che non lascia scampo a Paleari

73' Ammonito Pastina

72' Entra Pettinari al posto di Cassata

72' La Ternana spinge alla ricerca del pareggio. Balla la difesa giallorossa

67' Triplo cambio per il Benevento: entrano Masciangelo, Vokic e Koutsoupias al posto di Letizia, Ciano e Schiattarella

59' Altro cambio per la Ternana: entra Moro al posto di Paghera

58' La Ternana pareggia. Punizione di Palumbo, Paleari respinge, la palla va sulla testa di Sorensen che insacca. Inerte la difesa giallorossa che non si oppone alla conclusione del difensore ternano

57' Ammonito Karic per fallo su Paghera

48' La Ternana sul successivo calcio d'angolo gonfia la rete con un micidiale colpo di testa di Donnarumma, ma la palla era uscita fuori con il calcio d'angolo di Palumbo. Il risultato resta sul 2-0

47' Pericolo Ternana: Palumbo lancia Partipilo che salta Paleari e calcia in porta con Letizia che salva sulla linea

45' Rientrano le squadre in campo. Primo cambio per la Ternana: c'è Diakitè al posto di Bogdan

PRIMO TEMPO

49' Termina il primo tempo

46' Pericoloso Karic con una conclusione dal limite che viene deviata in angolo da Sorensen

45' Quattro minuti di recupero

38' Dal dischetto La Gumina insacca per il 2-0

37' Confermata la decisione: il contatto tra Iannarilli è La Gumina c'è stato, calcio di rigore per il Benevento

36' C'è un controllo del Var. Sembra che Iannarilli abbia anticipato La Gumina

35' Progressione di La Gumina terminata con un contatto tra l'attaccante e Iannarilli: Volpi indica il dischetto e ammonisce l'estremo difensore

30' Partipilo sfiora il gol del pareggio, ma la sua posizione è irregolare

27' Sinistro dal limite di Di Tacchio che viene facilmente parato da Paleari

19' Benevento in vantaggio! Conclusione dalla distanza di Tello con la palla che colpisce il palo, sbatte su Iannarilli e va in porta

15' Brivido Ternana: palla di Palumbo per Partipilo che approfitta di una disattenzione difensiva giallorossa per andare alla conclusione: Paleari salva tutto deviando in calcio d'angolo

12' Buon possesso palla per i giallorossi che gestiscono il gioco alla ricerca dei varchi giusti

7' Prima azione pericolosa per il Benevento che con La Gumina si trova a tu per tu con Iannarilli, ma la sua conclusione termina al lato

5' Fase di studio tra le due formazioni

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Ternana per la nona giornata del campionato di serie B. Cannavaro conferma il 3-4-2-1 e assegna la maglia da titolare a Schiarrella che sarà chiamato a guidare la manovra giallorossa. In avanti La Gumina, con Ciano e Tello alle sue spalle.