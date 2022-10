Ternana, Lucarelli: "Nella ripresa abbiamo sfruttato il calo del Benevento" Il commento del tecnico degli umbri: "Risultato pesantissimo. La Strega si rifarà"

Nel post gara il tecnico della Ternana Lucarelli ha così commentato la vittoria della sua squadra al Vigorito:

"Il Benevento non ha creato tantissime situazioni. Ci sono stati gli episodi del vantaggio e del rigore che mi sembra solare che non ci fosse. Il Benevento è una squadra che mi è sempre stata simpatica e che ho sempre seguito negli ultimi anni. Avevamo visto che c'è una qualità di palleggio incredibile. Loro giocando con un centrocampo a cinque e noi a quattro eravamo sempre fuori tempo. Nel primo tempo abbiamo sofferto. Sapevamo che negli ultimi trenta minuti avrebbe potuto esserci un calo fisico per il Benevento, quindi ci siamo mossi di conseguenza. I ragazzi sono stati bravi. Da tre anni che guido la Ternana è la decima partita che ribaltiamo. Per noi è un risultato pesantissimo. Una volta che il Benevento avrà recuperato i calciatori che ha fuori sono certo che lotterà fino alla fine per la promozione".

"In questa categoria è importante la fame non il blasone dei calciatori. Anche a me è capitato da calciatore di fare la panchina tra i cadetti nonostante la mia carriera".

"Il Benevento ha tutto per uscirne fuori. Il campionato è appena iniziato, non ho la sensazione che sia una squadra in crisi di identità. Manca solo il risultato".